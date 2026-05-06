歌手の平井 大（35）が6日、千葉・県立幕張海浜公園で恒例のビーチライブを開催した。あいにくの曇り空となったが「青い空しか見えない！青い空と、青い海と、そしてハッピーな皆さん。サンキュー！」とジョークを交えてあいさつし、約2万人の前で28曲を歌唱。潮の香り漂う屋外ステージでサンセットをバックに新曲「once again」などを披露し「今日から日本は夏ということで、よろしくお願いします！」と一足早く夏を届けた。

会場にはフォトコーナーやスケートボードパークなども設置され、家族連れやカップルなどが休日を楽しんだ。昨年第2子が誕生したこともあり「音楽を家族みんなでもっと楽しんでほしい！」との思いで開催。「Baby Shark」では観客や子供たちをステージに招いて歌唱するなどアットホームな空間を演出した。MCでは「こうやって今日みたいにビーチでライブやると言ったら、昔じゃ考えられないくらいたくさんの皆さんが僕の音楽を聴きに遊びにきてくれた。やっぱり僕が歩んできた道は間違ってなかったんだなと思います」としみじみ。「みんなからの愛を心にいっぱい抱きしめて、これからも音楽頑張っていきます」と感謝した。

同所でのライブは4日から3日間開催の予定だったが、4日の公演は強風のため中止となっていた。