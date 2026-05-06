◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月6日 英ロンドン）

決勝トーナメント2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクを3―0で下して8強入りを決め、6大会連続のメダル獲得に王手をかけた。

第1試合は張本美和（世界ランク5位）がデヌッテ（同110位）に3―0、第2試合は橋本帆乃香（同15位）がサディコビッチ（同369位）に同じく3―0で、ともに危なげなくストレート勝ちを収めた。

第3試合に登場した日本のエース早田ひな（同11位）は、ルクセンブルクの62歳のレジェンド、ニー・シャーリエン（同497位）と対戦。25歳の早田とは37歳差の対決となったが、終始相手を寄せ付けることなく盤石のストレート勝ちを決めた。

ニー・シャーリエンは今大会で世界選手権に出場するのは26度目。もともとは中国代表としてプレーし、のちにルクセンブルクに帰化した。1983年の世界選手権では中国代表として団体で金メダル、混合ダブルスで金メダル、女子ダブルスで銅メダルを獲得。2021年の世界選手権では58歳で38年ぶりの銅メダルを獲得するなど、素晴らしい実績を誇っている。

日本女子は7日の準々決勝ではウクライナと米国の勝者と対戦する。3位決定戦は行われないため、準決勝に進めばメダル獲得が決まる。