「ファーム西地区・阪神６−０広島」（６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は広島に完封勝ちを収めた。先発の今朝丸が７回５安打無失点と好投。その後、神宮、富田、津田も完封リレーでつないだ。打線は山田の二塁打で先制し、そのまま五回に５得点を挙げた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−今朝丸は七回まで粘った。

「いやいや、見応えあったよ。六回のな、向こうの堂林だとかファビアンだとか、ね。田村とか、１軍経験してる選手がクリーンナップ組んだりしてというところでの、六回のファビアンとの勝負っていうのは見応えあったよね。長坂も含めて、最後に三振取ったところは、非常にインコースを攻めたり、出し入れっていうかな。そういうところは今朝丸の、今日のピッチングを象徴するような場面じゃない」

−七回まで行かせた判断については。

「そうよ。もうだって１０６ぐらいでしょ。昨日がラグズデールが１０５か。もうこれぐらいの体力ついてきてるんでね。ここのところ、今朝丸も良くなくて。ラグズデールも新潟で２人ともオイシックスに痛い目に遭って。今日は、昨日といい今日といい、しっかりこの登板に修正っていうか。今日はセット（ポジション）になっても乱れることなく、しっかりと修正して投げてくれてたよ。投げてたよな。もう今朝丸らしいピッチングできたんじゃない？腕よう振れとったよ」

−神宮はプロの壁も感じる投球となった。

「壁とかいうレベルじゃないよ、まだ。まだ故障が癒えてね、２試合目というところで、いいボールいってたよ神宮も。１４７、８ぐらい投げてたやん。打たれんのは全然ええねん。フォアボール出さんやん。神宮は。そういうとこよ。球数とかいろんな段階があるんでね。あそこで交代したけど。全然、十分いいボール投げて、合格。ゲームを経験することによって、彼の良さが出てくると思う。ストレート強いもん」

−攻撃陣は、五回に集中打。

「珍しいな。うん、一気に５点なんて、盆と正月が（同時に）来たみたいな感じや。久しぶりに。猛虎打線復活と言いたいところだけど。下位打線からやから。チャンスで岡城が三遊間抜けて。山田が口火をね。切ってくれて。元山や。元気印の元山。彼がやはりあのタイムリー、２点タイムリーっていうのは非常に大きかったよね」

−山田も３安打と気を吐いた。

「今日３安打か。やっぱり運っていうのがあるんだな。フライをパッと相手チームのね、落とした後に３本目が生まれるというね。やはりそういう運っていうのがね、やっぱりヒットが１、２打席目か、１打席目見逃し三振したから。積極的に行きだして。やはりそういう運っていうのも味方するようになるんね」

−今日も子供がたくさん来場していた。

「この３連戦ね。ＳＧＬで新潟、戸田、ＳＧＬと。１試合は戸田で中止になったけど。非常にね、こうやって９連戦を選手たちが経験するっていうことも含めて、やっぱり自分のコンディション、いかにね、やっぱりナイターがあったり寒かったり、戸田じゃ暑かったり、戸田じゃもう花粉がひどかったりね。もういろんなことで、やっぱり移動日なしで来てデーゲームやってっていう。これはもう、選手たちの非常にコンディションづくりっていう、自分たちのしっかりとした体調を整えるっていうのを含めて、いい交流戦っていうか、こういうのはいいよね。１軍もだって９連戦やってる最中だから。非常に選手たちね、この９連戦、まあ乗り切ったっていうんじゃないけど、負けが込んだど、非常にいい経験できてると思うよ」

−明後日はナイター。 「初ナイター、ＳＧＬのね。まあ、しかし、本当こんだけ、すごいこの３連戦、ファンの方たちが来ていただいて。昨日、野球教室やった効果が出たんだよ。昨日少年野球教室やったおかげでこうやって選手たちがパワーもらえてるよ。子供たちが必死にボール追いかけたり、必死にボール打つ姿を見たらね。野球の奥深さっていうか。やっぱり子供たちに昨日は本当に元気をもらったんじゃない？」