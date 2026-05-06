欧州株 軒並み２％超高に、中東和平への期待で
欧州株 軒並み２％超高に、中東和平への期待で
東京時間18:40現在
英ＦＴＳＥ100 10443.12（+224.01 +2.16%）
独ＤＡＸ 25009.01（+607.31 +2.49%）
仏ＣＡＣ40 8251.58（+189.27 +2.37%）
スイスＳＭＩ 13353.57（+301.40 +2.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:40現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49706.00（+291.00 +0.59%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7332.50（+45.25 +0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28464.00（+328.00 +1.17%）
東京時間18:40現在
英ＦＴＳＥ100 10443.12（+224.01 +2.16%）
独ＤＡＸ 25009.01（+607.31 +2.49%）
仏ＣＡＣ40 8251.58（+189.27 +2.37%）
スイスＳＭＩ 13353.57（+301.40 +2.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:40現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49706.00（+291.00 +0.59%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7332.50（+45.25 +0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28464.00（+328.00 +1.17%）