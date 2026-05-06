欧州株　軒並み２％超高に、中東和平への期待で
東京時間18:40現在
英ＦＴＳＥ100　 10443.12（+224.01　+2.16%）
独ＤＡＸ　　25009.01（+607.31　+2.49%）
仏ＣＡＣ40　 8251.58（+189.27　+2.37%）
スイスＳＭＩ　 13353.57（+301.40　+2.32%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:40現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49706.00（+291.00　+0.59%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7332.50（+45.25　+0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28464.00（+328.00　+1.17%）