ドル指数は低下、ドル円急落と中東和平期待のドル売りで＝ロンドン為替



本日のドル指数は二段階で低下している。日本時間午後1時過ぎにドル円が157円台後半から一気に155.04付近まで急落。市場に介入観測が広がった。ドル指数は９８．３４２を高値に、９７．８９付近に急低下した。その後、ドル円の156円台半ばまでの反発を受けて、ドル指数は９８．１６付近まで反発。



そして、足元では中東和平への期待で全般的なドル売り圧力が広がり９７．７９０に本日の安値を広げている。 ニュースサイトの「アクシオス（Axios）」は、米国とイランが戦争を終結させるため、1ページの覚書（MOU）に関する合意に近づいていると報じた。原油相場急落とともに、債券高（利回り低下）、株高、ドル売りの反応が広がっている。



ドルインデックス＝97.87(-0.58 -0.59%)

外部サイト