10分で完成！ご飯にもお酒にもあう「しらすとズッキーニの梅マリネ」

【野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ vol.4】少ないマリネ液でおいしく仕上がる調理法だから調味料も控えめでヘルシー！野菜を健康的にたくさん食べられる、クックパッドアンバサダー・マユミリオンさんのレシピを紹介します。

帰宅後すぐできる「至福のおつまみマリネ」

「マリネは漬け込む時間が長くて、すぐには食べられない」……そんな印象を覆すレシピをご紹介します。

2026年4月21日(火)に発売されたマユミリオンさんの著書『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）から、忙しくてもパパッとできる簡単マリネをピックアップ。

ご飯もすすむ「しらすとズッキーニの梅マリネ」



ズッキーニをさっぱりと味わう、和風仕立てのマリネです。ポイントは、味の構成。白だしの香り、梅干しの爽やかな酸味、そしてしらすの絶妙な塩気。これらをオリーブオイルがまろやかにまとめて、一口食べれば「おいしい！」と思わず唸ってしまいます。ご飯のお供にも、お酒のおつまみにも楽しめますよ。

へとへとに疲れて帰宅しても、「今日はこれをおつまみに、乾杯！」と気分があがるマリネをぜひ試してみてくださいね。

『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）





マユミリオンさん念願の「マリネレシピをつめこんだ」渾身の一冊。ひと皿で主役になる「お肉や魚介がたくさん入ったごちそうマリネ」から、帰宅後10分でできる「おつまみマリネ」、「火を使わないマリネ」、さらには「フルーツマリネ」まで。どんなシーンでも使えるレシピが満載です。

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