「ハンタウイルス」集団感染疑いのクルーズ船　“受け入れ”をスペイン・カナリア諸島が拒否…医師「ヒトヒト感染は極めてまれ」

大西洋で航行中のクルーズ船でハンタウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡しました。

先ほど、クルーズ船を受け入れる予定のカナリア諸島が入港を拒否するなど事態が混迷しています。

カメラを見据え涙交じりに訴える人物。

クルーズ船の乗客とみられる人：

今起きていることは、ここにいる私たちにとって、まさに現実です。物語でも新聞の見出しでもありません。私たちには家族も生活もあり、帰宅を待ちわびる人々がいるのです。

この人物がいるとみられる場所は、ハンタウイルス感染症が疑われ、これまでに乗客3人の死亡が確認されている大西洋上のクルーズ船「MVホンディウス号」の船内です。

クルーズ船の乗客とみられる人：

私たちが今望んでいるのは安全、真実、そして家に帰ること、ただそれだけです。

以前の航海で撮影されていた「MVホンディウス号」の船内映像を見ると、その個室にはベッドや壁画に、広々としたシャワールームも備え付けられ、共有スペースには大海原を眺められるダイニングルーム、さらにバーカウンターや読書スペースのある広々としたラウンジもあります。

しかし、ハンタウイルスの感染疑いが出たことで、この豪華なクルーズ船は日本人客1人を含む約150人の乗員・乗客を残し、現在、洋上に浮かんだままとなっています。

乗客の1人とみられる人物は「計画では大西洋を横断し、いくつかの孤島を訪れ自然や野生動物を観察し、最後はカーボベルデで旅を終える予定でした。目の前にあるのはカーボベルデですが、上陸は禁止されています」と話します。

このクルーズ船を巡り、新たな動きが明らかになりました。

現地時間の5日、クルーズ船に1隻のボートが接近していました。

船上には白い防護服姿らしき人物の姿も確認できます。

船の運航会社によりますと、緊急手当てが必要になった2人などをオランダに向け搬送する予定としています。

そして「MVホンディウス号」については、スペイン政府が大西洋に浮かぶ自国領のカナリア諸島で受け入れると発表しました。

現在地からは直線距離で1600kmほどで、到着まで3日から4日を要する見込みです。

しかし、カナリア諸島の首長は先ほどクルーズ船の入港を拒否したことが分かりました。

ハンタウイルスはネズミなどが保有するウイルスで、人がネズミにかまれたり乾燥した排せつ物などを吸ったりすると感染の危険性があるとされています。

その症状については、肺などの呼吸器に及ぶものと腎臓に症状が出るものの2つに分かれるといいます。

往年のハリウッド名俳優ジーン・ハックマンさんの妻で、日系人のベッツィ・アラカワさんが2025年、“ハンタウイルス肺症候群”が原因で亡くなったと報じられていました。

そして、専門家は今回のクルーズ船で感染が疑われる乗客についてもハンタウイルス肺症候群ではないかと指摘します。

日本感染症学会専門医・寺嶋毅さん：

致死率は30％〜50％。初期は発熱･頭痛･筋肉痛。その後はせきとか呼吸が苦しいという症状。（感染からの）潜伏期間は1〜6週間ですが、多くは2〜3週間。

人から人への2次感染については「ヒトヒト感染は極めてまれ。（コロナウイルスと違い）無症状の人を介して感染が広がるのは考えにくい」とみています。