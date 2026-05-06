今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。



きょうは帯広に４月オープンした「馬と小麦」をテーマにした体験型施設です。



焼きたてや揚げたてなど、およそ１００種類のパンがずらりと並ぶ店内。



帯広の老舗パン店「ますやパン」を運営する満寿屋商店が展開している「麦音」です。



十勝産の小麦１００％のパンを目当てに、連日多くの客が買い求めに訪れていますが、この味を屋外テラスなどで味わうこともできます。





（横浜から娘が帰省）「毎回（娘が）帰ってきたら必ず来る場所なので。十勝のもの、小麦を使って小豆を使って、おいしいパンですよね」（記者）「ホースパークという」（横浜から帰省した娘）「聞いてなかった、言ってよ」（記者）「できたてなんですよ」（横浜から帰省した娘）「できたて…言ってよ、これを食べて早く見に行きたいです」この敷地内に４月１８日、十勝の風景を感じられる体験型施設「麦音ホースパーク」がオープンしました。（原田カメラマン）「こちらのパン屋さん、なんとお馬さんがいるんです」敷地面積を従来のおよそ３倍に拡張して新設された牧場では、北海道和種で「ドサンコ」の愛称で知られる馬やばん馬とふれあうことができます。（子ども）「かわいい、かわいい」さらに、十勝産小麦を使った生地に地元の食材をのせるピザ作り体験も…香ばしく焼き上がったピザは、大自然の中で味わえます。（子ども）「めちゃくちゃ熱いけどおいしいです。すごいもちもちしています」（訪れた人）「いいですね、また来たいです」広い園内にはパンの移動販売バスもありました。中をのぞいてみると、「うまぱん」や「おうまのしっぽカスタード」など、馬にちなんだパンが並んでいました。観光客に特に人気があるのが、馬車体験です。５月３１日までの日曜日、午前１０時から午後１時まで１５分かけてゆっくりと園内の景色を楽しむことができます。さらに、馬にニンジンを直接与える、ふれあい体験付きです。帯広に新たに誕生した体験型ホースパーク。馬とパンが楽しめる憩いの寄り道スポットです。