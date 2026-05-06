気象台が発表する「大雨警報」などに、5段階の警戒レベルの数字をつけた新たな防災気象情報が、今月28日から始まります。ポイントなどについて、気象予報士の小野さんがお伝えします。



小野 和久 気象予報士：

今回の変更では、住民が避難する際に、より分かりやすい表現になりました。

小野：

4つの警報「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」に、警戒レベルの数字がつき、警報の名称と組み合わせて発表されます。





そして、レベル4の避難指示にあたる情報として「危険警報」が新設されます。

小野：

発表される際は「レベル4 大雨危険警報」などの名称です。市や町が発表する情報は、レベル3「高齢者等避難」、レベル4「避難指示」、レベル5「緊急安全確保」ですので、名称を聞くだけで取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようになります。尚、暴風・暴風雪・大雪・波浪の4つには危険警報はなく、レベルの数字もつきません。外に避難すると、かえって危ないためです。

小野：

そして、気をつけたいのが「河川氾濫」の警報です。石川県内でこの名称が対象の川は、手取川と梯川の2つだけです。それ以外の川、金沢市で言えば…

小野：

犀川や浅野川などの「中小河川」の警戒は、大雨警報の中で呼び掛けられます。長年使われてきた洪水警報、洪水注意報という名称はなくなります。大雨警報には、排水が追いつかない「浸水」の警戒を呼び掛ける内容も含まれるため、どちらが対象なのかは、気象庁HPの「キキクル」で確認する必要があります。



気象庁は今月28日・木曜日の午後、順次、新たな形式で情報の発表をすることにしています。

