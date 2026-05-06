ロッテ・西野勇士が6回2失点も…打線が4安打無得点

6日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天モバイル最強パーク宮城での楽天ー日本ハムは12-2で日本ハムが大勝。先発・伊藤大海投手が7回1失点で今季3勝目。打線は5回に同点とすると、6回にフランミル・レイエス外野手と野村佑希内野手の適時打で勝ち越し。8回に細川凌平内野手の1号3ランなどで7点を奪い、9回にも矢澤宏太投手の3号2ランで突き放した。楽天は先発・前田健太投手が5回1失点も救援陣が崩れ、平良竜哉内野手や村林一輝内野手の本塁打も及ばなかった。

ベルーナドームの西武ーソフトバンクは、10-2で西武が勝利。2回、古賀悠斗捕手、滝澤夏央内野手、西川愛也外野手の適時打や、渡部聖弥外野手の満塁本塁打、平沢大河内野手の適時打で一挙8得点。先発・高橋光成投手は6回無失点の好投。ソフトバンクは先発・大関友久投手が5回8失点と乱調で、打線も9回の山川穂高内野手の適時打などで反撃するも及ばなかった。

京セラドーム大阪のオリックスーロッテは、3-0でオリックスが勝利。2回に野口智哉内野手の2点適時打で先制し、7回にも若月健矢捕手の打球が野選を誘い加点。先発・田嶋大樹投手が6回無失点で今季初勝利を挙げ、救援陣も無失点でつないだ。ロッテは先発・西野勇士投手が6回2失点と好投するも、打線が4安打無得点と援護できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）