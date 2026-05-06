今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある子猫ちゃんの健康診断の様子。健康チェックされている猫ちゃんでしたが、その様子はまるで妊婦健診みたいだったそうです。投稿はThreadsにて、1万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めました。

【写真：生後2か月の子猫を動物病院に連れて行った結果…『診察中の様子』】

妊婦健診みたいw

今回、Threadsに投稿したのは「保護猫活動群馬県」さん。

こちらの子猫ちゃんは、健康状態をチェックするため動物病院を受診したとのこと。獣医師さんに診察してもらうとき、体を抑えていたそうですが、その様子はまるで妊婦健診みたいだったとのこと。猫ちゃんは当時生後2か月だったみたいですが、たしかに妊婦健診に見えなくもないですね。

ちなみに、診察の結果、特に異常はなかったそうです。これからすくすく育っていってほしいですね。

猫ちゃんの可愛い診察風景に注目が集まる

妊婦健診みたいだった子猫ちゃんの健康診断。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「気をつけっ！」「かわいすぎる！」「子猫の中に子猫が」などの声が多く寄せられていました。どうやら今回の投稿を見て、多くの方が心和んだみたいですね。

今回は微笑ましい子猫ちゃんの健康診断の様子を紹介しました。

写真・動画提供：Threadsアカウント「保護猫活動群馬県」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。