シンガー・ソングライターの平井大が６日、千葉・県立幕張海浜公園幕張の浜で「ＨＩＲＡＩＤＡＩ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ ＴＲＩＰ ２０２６」の千葉最終公演を行った。

１９年から毎年恒例で行われている平井主催のビーチライブ。４日に開催予定だった初日公演は、春の嵐に見舞われ「公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない」事態から中止になっていた。この日も開催が懸念されていたが、無事に開催された。

この日も晴天とはいかなかったが、「青い空しか見えない！ 青い空と、青い海と、そしてハッピーな皆さん。Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｓｏ ｍｕｃｈ！ みんなまだいける？」と呼びかけると集まったファンは大歓声で応えた。

「僕の新しい曲を皆さんに披露したいなと思います。心の底から愛して、一生この人を守り抜く。そんな風に思えるパートナーがいるあなたなら、絶対に共感していただける、そんなラブソングです」と紹介すると、新曲「Ｏｎｃｅ ａｇａｉｎ」を披露。このほかにも代表曲「祈り花」や「Ｓｌｏｗ＆Ｅａｓｙ」など全２８曲を熱唱し、初日公演中止のうっぷんを吹き飛ばした。