現地メディア「パルマ・ライブ」が報道

イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶の去就が注目を集めている。

イタリア王者インテルの指揮官が鈴木を非常に高く評価している一方で、複数のプレミアリーグからの関心が寄せられているという。

パルマは現地時間5月3日にセリエA第35節でインテルと対戦。0−2で敗れたが、フル出場の鈴木は抜群の反応で決定機を防ぐなど、印象的なパフォーマンスを示した。

現地メディア「パルマ・ライブ」は「鈴木はサン・シーロで世界トップレベルのクラブが求めるGKであることを証明した」とインテル戦での活躍を称賛。その上で、移籍市場のスペシャリストであるマッテオ・モレット氏による鈴木の去就に関する見解も伝えられている。

同氏は鈴木について「今夏にパルマを離れる可能性が高い」とし、「多くのプレミアリーグのクラブが関心を寄せており、そのなかでも1つのクラブは特に熱心だ」と話した。鈴木これまで何度もマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂が浮上していたが、現在も獲得を狙うクラブは複数あるようだ。

また、直接対決でクオリティーの高いパフォーマンスを間近で見たインテルも鈴木には好印象を抱いているようだ。「イタリア国内ではクリスティアン・キヴ監督が鈴木を高く評価している。以前に指導した経験もあり、プロとしての人間性も高く買っている」と昨季後半戦にパルマを率いたキヴ監督からの評価も伝えられていた。

ただし、インテルは「現時点で具体的な動きを見せているわけではない」という。日本代表守護神はパルマから今夏にステップアップする可能性が高いが、移籍先として濃厚なのはプレミアリーグのようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）