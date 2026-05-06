◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、美浦トレセン

まさに右肩上がり。エコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）がマークした１か月間の美浦・Ｗコースでの５ハロン時計は、

４月１６日＝６６秒７。

同２２日＝６５秒９。

同３０日＝６５秒６。

６日＝６５秒１。

最終追い切りでは自己ベストタイと、非常にわかりやすく上昇カーブを描いている。

１週前追い切りで騎乗した新コンビとなる横山和は、「１週前としては、とてもいい追い切りができたと思います」と好感触を口にした。この日の調教を見守った田村調教師も「体幹はもともと良かったのがさらに良くなっているし、反応の良さもこの１か月の稽古では抜群。完全に仕上がったなと思いました」と納得の表情だった。体調が整わず、朝日杯ＦＳ４着以来、４か月半ぶりの今年初戦がＧ１となるが、状態面は申し分ない。

２歳時に取材した時から陣営の評価が高かったモズアスコット産駒。担当の寺河助手に改めてストロングポイントを聞くと、「背中のクッション性はこれまで感じたことがないくらい。乗りやすいですし、気持ちが強く、頭がいいし、真面目です」と賛辞が並ぶ。混戦模様の３歳マイル王決定戦を制すポテンシャルは間違いなくある。（西山 智昭）