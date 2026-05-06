◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 ＦＣ東京―千葉（６日・味の素スタジアム）

６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が右ハムストリング肉離れのけがから約１か月半ぶりに復帰し、後半２５分から９戦ぶりに出場した。

Ｗ杯メンバー発表を１５日に控え、けがからの復帰を果たしたベテランが選出されるか、注目される。森保ジャパンの現状での主な負傷者一覧は以下の通りとなっている。

◆森保ジャパンの主な負傷者メモ

▼ＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム） 左膝前十字靱帯断裂。昨夏の開幕戦で負傷し、リハビリ中。今季公式戦出場はなし。

▼ＭＦ遠藤航（リバプール） 左足首負傷。屋外トレーニングを始めており、５月中旬に復帰する可能性も。

▼ＭＦ南野拓実（モナコ） 左膝前十字靱帯断裂。昨年１２月に負傷し、リハビリ中。２６年の公式戦出場はなし。

▼ＭＦ鈴木唯人（フライブルク） 右鎖骨骨折。３日のウォルフスブルク戦で右肩付近を負傷。クラブから右鎖骨骨折の診断結果と、手術を受けたことが発表される。

▼ＦＷ前田大然（セルティック） 左脚の状態が不安視。前週の試合後、左足を引きずる様子が映される。程度は不明。