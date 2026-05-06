「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

中日が敗れて連勝は３でストップした。

先発の高橋宏斗投手は８回７安打２失点。今季最多１３１球を投げ、セ・リーグ記録にあと１に迫る１５奪三振を奪いながらリーグワーストタイ４敗目を喫した。

５回まで２安打無失点。阪神の先発・高橋遥人と互角の投球を見せていた。しかし、六回に先頭・高橋に左前打を許し、続く高寺に高めに浮いた直球を右翼席へ運ばれて２点を先制された。

それでも失点はこの場面だけだった。スタメンでは森下以外の全員から三振を奪取。リーグ三冠王の４番・佐藤輝からも２三振を奪って、３打数無安打に抑えた。

しかし、打線が２安打完封負け。高橋宏は試合が終わってスタンドへのあいさつを終えると、上着のポケットに手を突っ込んでうつむいてベンチに戻った。

今季は初登板した３月２９日・広島戦で８回１失点（自責点０）ながら、打線が栗林に１安打完封を許して初黒星。４月１２日・阪神戦は高橋遥人と投げ合ったが、打線が５安打で完封された。

今季は６試合に登板して１勝４敗、防御率３・２０。１９日・阪神戦では６回途中６失点でＫＯされるなど、最優秀防御率（１・３８）を獲得した２０２４年のような安定感はないとはいえ、ツキにも見放されている。

ネットでは「ここ数年でたぶん今日が１番調子良かった日やろ。可哀想に」、「エースの宿命とはいえ つらいね」、「大エースになる為の壁だよ、がんばれ」、「宏斗がこんなに悔しそうにしてるの初めて見たかも」などと同情の声があった。