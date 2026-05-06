元フジテレビでフリーアナウンサー、フランス人との夫との間に３人の子供がいる中村江里子が６日、ＳＮＳを更新。パリのアパルトマンをリフォームすることを報告した。

パリ在住だが、現在は１年間の期間限定でミラノで暮らしている。

「４月の東京滞在から６月末まで、移動が多く さらにはＭｉｌａｎｏからＰａｒｉｓ への引越し準備、そしてＰａｒｉｓ のアパルトマンのリフォームスタートと夫と２人、頭から湯気が出ています」と近況を報告。

「最初の写真は息子の部屋。元々は私達の寝室だったのですが、次女がベビーベッドを卒業した時に、寝室の真ん中に壁を作って半分を息子の部屋にしました。とはいえ天井まである書棚や写真では見えていない箇所に作ったクローゼットはそのまま残したので…完全に息子の部屋！！という感じではなかったのですが」などと、高い天井まである書棚、鮮やかな黄色の壁がアクセントになった部屋の写真をアップ。

「今回Ｐａｒｉｓに戻るにあたり、夫の強い要望もあり私達の寝室を元に戻すことになりました。また少しゆったりとした空間になる嬉しさもありますが、私はものすごく寂しい」「合わせてみなさまにもお馴染みのサロンやキッチンなどもリフォーム！！壁やドアの色が変わり、家具やアートの配置も変わります」と天井の壁画や、アートのような照明、ピンクのキュートなソファーなど、すべてがパリのおしゃれなお店のような、思い出がつまった家の写真を改めて公開している。