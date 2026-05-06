磐越道でマイクロバスが衝突事故　17歳高校生が投げ出され死亡　見通しのよい場所でなぜ？　専門家「運転手の要因か故障か」

ゴールデンウィーク最終日の6日、マイクロバスが絡む事故があり、17歳の男子高校生が死亡、26人がけがをしました。

バスは高校の部活動の遠征に向かう途中で、警察は事故の原因を詳しく調べています。

ゴールデンウィーク最終日に起きた高校生が犠牲となった交通事故。

高速道路上に止まったマイクロバスは、ガードレールを突き破るように止まっていました。

事故の衝撃を物語るように、犠牲となった男子高校生は反対車線まで飛ばされたというのです。

事故は6日午前7時40分ごろ、福島県の磐越自動車道の上り線で起きました。

高校生20人が乗ったマイクロバスが道路脇のクッションドラムに激突。

その後、マイクロバスはガードレールに衝突し、さらに後続を走ってきた車に追突されたのです。

映像を見ると、フロントガラスが大破したマイクロバスにはドア部分がありません。

そして、ガードレールが車体から出てきて、後ろで曲がりくねっていることが分かります。

この事故で、バスに乗っていた17歳の男子高校生が車の外に投げ出され死亡。

また、これまでに重傷2人を含む26人がけがをしました。

事故の衝撃音を聞いたという近隣住民から、当時の様子を聞くことができました。

事故直後を目撃した住民：

音がとにかくすごかった。バーンバーンというような、何回も鳴っていた。煙が上がっていたのが分かった、炎もあった。「助けてくれ」という声は聞こえた。今回はびっくりなんてもんではない。

この事故の影響で、上り線の磐梯熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジの間は6日午後5時40分現在も通行止めとなっています。

事故に遭ったのは新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人。

ソフトテニス部は、12大会連続でインターハイに出場するほどの強豪校でした。

事故後、取材に応じた高校の校長は「痛恨の極み」と話しました。

灰野正宏校長：

（マイクロバスは）部活動の顧問が業者に頼んで借り上げた形。運転手付きの借り上げというふうに聞いている。

マイクロバスには遠征中の部活動の生徒20人を乗せていて、新潟・胎内市に住む若山哲夫さん（68）が運転をしていました。

部活の顧問の教師は、荷物を積んだ車でマイクロバスの前を走っていたということです。

生徒を乗せたマイクロバスは午前5時半ごろ、現場から約140km離れた新潟市の高校を出発し、練習試合をするために福島県内へ。

その約2時間後、生徒20人を乗せたマイクロバスはガードレールに激突したのです。

事故直後を目撃した住民は「とにかくすごいことがあったから、私も震えが止まらなくなって。大変なことになっていると…」と当時を振り返りました。

そして、事故から約7時間後の午後2時30分ごろ、マイクロバスはレッカー車によって運ばれていきました。

一体なぜ事故は起きたのでしょうか。

現場は、トンネルを抜けた先にある片側2車線の緩やかなカーブでした。

ストリートビューで見ても見通しが良く、住民によると「見通しいいと思うよ。この道まっすぐだからね、走りやすい」と話し、この場所での事故はあまり聞かないといいます。

マイクロバスが衝突したのは道路脇に置かれていたクッションドラム。

黄色のプラスチック製で衝撃を吸収するものです。

しかし、現場をよく見るとクッションドラムは破裂したのか、黄色の破片のようなものが散乱していました。

事故の詳しい原因は不明ですが、交通事故鑑定人の中島博史氏は「本線を走っている速度でぶつかってしまったら（クッションドラムで）多少は緩和されますけど、それで減速して事故の衝撃を軽減できるほどの強さがあるものではない。道路の状況からすると、事故を誘発するような要因は基本的にないと思う。事故が起きやすいような要素はないので、運転手の要因か、あるいは何らかの故障というのが原因として考えられると思います」と話します。

警察は詳しい事故の原因を調べています。