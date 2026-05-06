お笑いタレント・千原ジュニアとケンドーコバヤシがＭＣを務める読売テレビ「にけつッ！！」が、５日放送された。

お笑いコンビ・ドンデコルテがゲスト出演。沖縄出身の小橋共作が「最近発覚した特殊な事情がありまして。結論から言うと、僕、現役のアメリカの大学生になりまして」と切り出すと、千原ジュニアは「めちゃくちゃ面白そうやん」と興味津々。「ハタチくらいの時にアメリカに住みたかったけど、留学するお金がなかったので、米軍基地の中にあるメリーランド大学に通ってたんです」と続けた。

だが、入学後に英語力不足を痛感。退学を決意し、学校側からの英語による説明を「８年間単位を取らないと勝手に除籍になる」と受け止めていたという。「そこから１５年くらいたって、大学から『何故あなたは学校に来ないのですか？』とメールが来て。ラジオとかでこの状況をしゃべってたら、電話があって。調べたらメリーランド大学の事務所で」と予想外の展開を報告した。

「かけて『僕、今、大学生なんですか？』と聞いたら、『イエス』って。Ｍ−１後にしゃべってるのを聞いてくれたらしく。５月からまた通えるらしくて」。Ｍ−１準Ｖ効果による知名度アップで、現役大学生であることが判明。「（キャンパスは）米軍基地の中にあるので、横田、福生にもあるらしく。ズームでもできるらしくて。やっていきたいなと思ってるんです」と学生生活を思い描いていた。