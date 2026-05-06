結成20周年記念として開催した初の日本武道館ライブで熱唱する佐々木亮介

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ロックバンド「a flood of circle」（ア・フラッド・オブ・サークル）が6日、“ロックの聖地”東京・日本武道館で、初の武道館ライブ「a flood of circle 20周年記念公演LIVE AT日本武道館」を行った。

ボーカルの佐々木亮介（39）は、開演15分前に会場の花道から登場。そのままリハーサルを行い、本編へと突入という異例のライブのスタートとなった。

そのオープニングナンバーでは「伝説の夜を君と」を披露。人気漫画「ふつうの軽音部」で話題となった「理由なき反抗（The Rebel Age）」、最新曲「夜空に架かる虹」など全30曲を全身全霊のパフォーマンスで、集まった約8000人を熱狂させた。

またこの日、結成20周年を記念したベストアルバム「革命未遂の蝶が見る夢」の8月リリースや、同月26日、千葉・LOOKを皮切りに27年1月31日、沖縄・OutPutまでの全34公演に及ぶ全国ツアー「a flood of circle革命未遂の蝶が見る夢」開催を発表。バンドのアニバーサリーイヤーの勢いは、さらに加速していく。

普段のライブではMCなしの佐々木だが、この日は「会いたかった。本当に会いたかったぜベイビー」と語った。

同バンドは06年に結成。ブルースやロックンロールをルーツにした力強いライブパフォーマンスが特徴。

24年、「理由なき反抗(The Rebel Age)」が話題になり同年、日比谷野外大音楽堂でのワンマン公演をソールドアウトさせた。さらに25年11月開催の新宿歌舞伎町フリーライブでは約3000人を動員している。