「ふたりとも可愛い」「かわいすぎる光景」と見た人に笑顔を届けているのは、わんちゃんにおやつをあげる赤ちゃんの光景。

赤ちゃんの手からおやつを貰うわんちゃんと、おやつを食べてもらった赤ちゃんの嬉しそうな様子が可愛すぎると反響を呼んでいます。

【動画：赤ちゃんを『保護犬のおやつ係をさせた』結果→上手に食べさせた、次の瞬間…あまりにも尊い光景】

息子くんの手におやつを握らせてあげる飼い主さん

わんちゃんにおやつをあげる赤ちゃんの光景が素敵だと注目を集めているのは、TikTokアカウント『保護犬さっちゃん』に公開された、ある日の光景。

その日、保護犬のさっちゃんの飼い主さんは、息子くんの手にわんちゃん用のおやつを握らせてあげたそう。飼い主さんは息子くんとさっちゃんが仲良くなれるよう、息子くんをさっちゃんのおやつ当番に任命したのでした。

そんな息子くんはまだ小さい赤ちゃん。はたして、息子くんは上手にさっちゃんにおやつをあげることができるでしょうか？

さっちゃんにおやつを食べてもらえた息子くんは…

息子くんの手にさっちゃんのおやつを握らせてあげた飼い主さん。飼い主さんがそっと手を離すと、息子くんはひとりで上手におやつを持てたといいます。

すると次の瞬間…息子くんが持っていたおやつを、さっちゃんがパクッと食べてくれたそう。どうやら、おやつ当番のお仕事は大成功のようです！

さっちゃんにおやつを食べてもらえて、息子くんは思わずにっこり顔。きっと、おやつを通じてさっちゃんも息子くんもお互いのことが前以上に大好きになったことでしょう。

飼い主さんから貰うときは凜々しいさっちゃん

息子くんとの初々しいおやつタイムの光景を見せてくれたさっちゃんですが、飼い主さんからおやつを貰うときは、また少し違った姿をみせてくれるのだそう。

飼い主さんが手におやつを持ってさっちゃんの前に手を差し出してみると…さっちゃんは目にも止まらぬ速さで飼い主さんの手の上に『お手』をしてくれるのだとか！

そのベテラン感満載な姿に惚れ惚れしてしまいます。今は飼い主さんにサポートしてもらいながらおやつタイムを楽しむさっちゃんと息子くんですが、きっといつかは飼い主さんから貰う時のように、息の合った姿を見せてくれることでしょう。

そんなさっちゃんと息子くんのおやつタイムの光景は再生回数1000回を超え、たくさんの人に笑顔を届けることに。ふたりの距離が縮まっていく姿が、温かい気持ちを届けています。

TikTokアカウント『保護犬さっちゃん』では、そんな心優しい保護犬さっちゃんと家族たちの幸せいっぱいな日々が投稿されていますよ。

さっちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護犬さっちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。