リヴァプールに所属するMFカーティス・ジョーンズは今夏チームを離れてしまうのか。



現在25歳のカーティスは9歳からリヴァプールのアカデミーでプレイし、2019年1月に17歳でトップチームデビューを飾った。これまでトップチームでは公式戦225試合に出場して21ゴール25アシストを記録している。



クラブの生え抜きとして確かな実力を持つカーティスは今シーズン公式戦48試合に出場し2ゴール3アシストを記録しているが、絶対的スタメンという立ち位置ではなく、今夏出場時間を求めて移籍する可能性があるとも考えられている。





リヴァプールとの現行契約は2027年夏までとなっていて、今夏には残り1年を迎えるカーティス。現段階では同選手自身は契約延長ではなく、新天地を望んでいるとされており、今夏の去就が注目されている。そんななか、伊『calciomercato.com』によると、インテルがリヴァプールMFの獲得に動いているようだ。今シーズンのセリエA王者に輝いたインテルは今夏守備と中盤の補強に熱心で、カーティスへの関心を高めている模様。冬の移籍市場でもインテルは同選手の獲得に動き、選手とは原則合意に至っていたようだが、リヴァプールが適切な後任を見つけられなかったため、移籍は実現しなかったと同メディアは伝えている。今シーズンは無冠が確定したリヴァプールは夏の移籍市場で大きく動くと予想されるが、カーティスの去就はいかに。