きょう（６日）でゴールデンウィークもおしまいという方も多いのではないでしょうか。大型連休をふるさとや行楽地で過ごした皆さんに思い出を聞いてきました。

【写真を見る】最大12連休のGW みなさんの思い出は？ UターンラッシュでJR山形駅は混雑 別れを惜しむ人の姿も（山形）

最大１２連休となった今回のゴールデンウィーク。

ＪＲによりますと、Ｕターンラッシュはきのうピークを迎え、きょうも東京方面へ向かう上りの山形新幹線つばさはほぼ満席となりました。

大内希美アナウンサー「ゴールデンウィーク最終日。山形駅の新幹線ホームでは家族との別れを惜しむ人の姿もみられます」

午前中、多くの利用客で混雑していたＪＲ山形駅。連休をふるさとや行楽地で過ごした皆さん、楽しかったことはなんですか？

■楽しかったことは？





神奈川から帰省（子ども）「水族館に行った」

神奈川から帰省（子ども）「クリオネがいた。あとカニも・・・楽しかった」

神奈川から帰省（母）「帰省するごとに子どもの成長を感じる。おじいちゃんおばあちゃん孝行もできて良かった」

神奈川から帰省「いっぱい遊んだ。あみあみ。おっきいあみあみ乗ったから。たのしかった」

神奈川から帰省「水族館に行ったこと。（Ｑ久しぶりに会えてどうだった？）うれしかった」

■寂しいお別れ

なかには・・・。

見送りに来た人「もっと遊びたかったね」

埼玉へ帰る姉家族を見送りにきたという皆さん。５日間、ずっと一緒に遊んでいたそうで子どもたち、お別れが寂しかったみたいです。

見送りに来た人「遊園地行ったり、動物園行ったりお家でいっぱいおもちゃで遊んだね」

見送りに来た人「孫たちが楽しく遊んでいるのを見て楽しくなって良かった。お盆までちょっと会えないけど楽しみにして頑張ろうね」

思い出いっぱいのゴールデンウィーク。お休みを終えたみなさん、明日からまたがんばりましょうね！