明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節 北海道コンサドーレ札幌は、ホームでAC長野パルセイロとホームで対戦。

荒野拓馬選手とバカヨコ選手のゴールにより２対０で勝利し、５連勝を飾った。

クラブにとっては10年ぶりの５連勝、順位も４位(暫定)に浮上した。



■川井健太監督

「今日もたくさんのファン・サポーターに来ていただいて、勝ちを届けることができてよかった。連戦なので難しい状況でもあったが、

そこをうまくスタッフ、選手全員で乗り越えてきている。スタッフにも感謝したい」





Q.メンバー入れ替えての２試合連続完封勝利。収穫は？「収穫は選手たちが感じていると思う。僕は全員が戦力だと思ってるし、これからもそう。選手たちは自分の力でチームが勝てる、負けるというのを味わっているので、選手自身が「自分が戦力だ」と感じられていることが、一番の収穫だと思う」Q.５連勝の要因は「２つある。１つは、選手を入れ替えながらでも勝ち続けられるということは、選手の力がついてきたということ。２つ目は、僕らは最初つまづいたので、悔しさがあった。その悔しい時期に「自分を変えられる」と信じてやってきたことが要因だと思う。１１人だけで５連勝は到底無理、そういう意味ではチームはタフになってきた」Q.残り３試合について「残り３試合なんですね？あ、そっか。あまり考えたことがなくて、試合数を。残り３試合も、目の前の試合をやっていくだけ。３試合で勝ち点９をとって、優勝争いに加わろうとかは考えていない。１試合１試合、勝つ。そして次のシーズンにつなげる。これは最初から言っていること。それがラスト３試合になったというだけ」

■荒野拓馬選手

Q.先制ゴールについて

「あまりヘディングは好きじゃないし得意ではないけど、あの場面は良いボールが来たので思い切りヘディングシュートをすることができた。

映像を見直したら、お手本のようなシュートだった。自分でも、そういうことができるんだなと感じた笑」



Q.10年ぶりの５連勝について

「10年前も僕はプレーしていたと思うが、しっかりと皆で一丸となり目の前の勝利を積み重ねていくと結果もついてくる。

すぐ試合があるので、休んで６連勝を狙っていきたい」



Q.次節・大宮戦について

「本当に大事な試合。力のあるチームだと思うが、自分たちも力をつけてきていると思うので負けるチームじゃない。

自分たちのやるべきことをやれば勝てる。自信と勇気をもって、しっかりと僕が先頭に立って前線から引っ張っていきたい」



次節９日(土)、コンサドーレはゴールデンウィーク連戦を『６連勝』で締めくくるべく、ホーム・プレミストドームで上位のRB大宮を迎え撃つ。

シーズンは残り３試合、序盤に出遅れたチームだったが、どこまで上位に食い込めるか。