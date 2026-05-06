大谷翔平はCY賞を「おそらく受賞する」　米殿堂入り投手が太鼓判　必要なのは「健康を保つことだけだ」

投手に専念したアストロズ戦で好投を見せるも、味方の援護がなかった(C)Getty Images

二刀流スターへの称賛が止まらない。

現地時間5月5日、ドジャースの大谷翔平は、敵地アストロズ戦に先発登板し、7回4安打2失点、8奪三振とハイクオリティ・スタート（7回以上、自責2以下）を達成。打線の援護がなく、今季2敗目（2勝）を喫したが、この力強い投球には、大投手も熱い視線を注いでいる。

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この日、初回をわずか10球で三者凡退に封じた大谷。2回先頭でアストロズの4番クリスチャン・ウォーカー、3回一死で9番ブレーデン・シューメイクにソロを被弾するが、4回以降を無失点に抑えた。7回を投げ切るのは、メジャー初完投・初完封を飾った2023年7月のタイガース戦以来、約3年ぶりだ。

試合開始後、メジャー通算219勝を誇るペドロ・マルティネス氏（元レッドソックスなど）は、公式Xを更新。速球、スライダー、スプリット、カッターの4球種を列挙した上で、「どれもが平均以上だ。彼の強い意志や物事に取り組む姿勢は、それ以上に素晴らしい！」と絶賛している。