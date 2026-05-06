◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節 鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。ＦＷ師岡柊生のゴールで先制し、ＦＷレオセアラが２ゴールを奪った。

＊ ＊ ＊

ハーフタイムに他会場の結果が大型ビジョンに表示され、「ＦＣ東京０―３千葉」という試合結果が伝えられると、スタジアムがどよめき、拍手も起きた。

チームは後半に３点を奪い、水戸を一蹴。２位ＦＣ東京との勝ち点差は５に開いた。

リーグ戦は残り３試合。鹿島が次節の横浜ＦＭ戦（１０日、日産ス）で勝利すれば、他会場の結果次第で東地区の１位が決定する可能性が出てきた。

鬼木達監督は前半の戦い方や試合の締め方の課題を語りつつも「勝利できたことをうれしく思う。次のアウェーゲームでは（序盤から）アグレッシブさを見せて、勝ち点３を取りたい」と力を込めた。

百年構想リーグは東西それぞれで各チームがリーグ戦１８試合を戦い、順位を決定。両リーグの同一順位クラブがプレーオフラウンドで対戦（ホーム＆アウェー方式）するため、１位同士の対戦がリーグ優勝決定戦となる。