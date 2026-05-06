◆パ・リーグ 楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル最強）

楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発し、５回３安打１失点だった。同点で降板し、今季４登板目での初白星はつかめなかった。「前回から修正できた部分はあったので、感覚は良かった。５回の点の取られ方は良くなかったので、そのあたりは課題ですね。もう少し５回をしっかりリズム良く終わって、６、７回に繋げていきたいな、と。リリーフにも負担かけてしまったので、そこは申し訳ないなと思います」と振り返った。

立ち上がりはストライク先行で投げ込んだ。２回までは一人の走者を出さずに無失点。両チーム無得点の３回は先頭の万波に初安打となる左前安打を浴びたが動じない。水野を二ゴロ併殺に仕留め、無失点で切り抜けた。ベテランらしく冷静に投げ込んだ。「細かいとこを狙ったりとか、三振取りたいとかで、ボールが増えていたので今日はしっかりとゾーンで勝負していけるように思いながら投げてた。開幕してちょっとずつですけど、良くなってきてるかな」とうなずいた。

悔やんだの１点リードの５回だった。安打と２四球で無死満塁。万波の二ゴロ併殺の間に三塁走者が生還して、同点に追いつかれた。それでも続く２死三塁では水野を一ゴロ。最少失点でしのいだ。５イニングで８２球を投げて、３安打２四球、１失点で降板。新天地での初白星はつかめなかった。「先頭をフォアボール出して、繋がれてまでは仕方ないけど、その次のバッターの四球は絶対出しちゃいけない場面だった。あそこをしっかり抑えられていれば、また違った結果にはなったと思う」と悔しさをにじませた。

１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕。白星を手にしていれば、１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８６９日ぶりだった。手応えと課題を胸に、次回登板に向けて準備していく。