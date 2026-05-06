AKB48のセンター伊藤百花（22）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。趣味を明かし、若槻千夏（41）を驚かせた。

「1時間しゃべれる話」というテーマで伊藤は趣味を語った。

伊藤は「落語が好きなんですよ」と明かすと、若槻は「えー!?すごい意外」と驚いた。

若槻から「何をきっかけに？」と聞かれ、伊藤は「父親がもともと落語好きで、一緒に寄席を見に行ったりするようになって。今だと1人で寄席に行ったりとかもします」と語った。

若槻は「落語って難しくない？」と聞くと、伊藤は「最初は難しいなって思ったんですけど、結構、そこつ話って、バカな人の話とか単純な笑いが多くて。寄席って何人もやられるんですけど、6時間ぐらいあって」と答えた。

若槻は「6時間もあるの？歌舞伎ぐらいあるね」と驚いた。

伊藤は「代わりばんこに途中に紙切りの方がいらっしゃったりとか大道芸してくださる方とか、お笑い芸人の方がいらっしゃったり」と趣味について語った。

若槻は「本当に1時間経ちそうなんだけど」と詳しい解説に感心した。