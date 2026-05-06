また高速道路上で痛ましいバスの事故が発生してしまった。

ゴールデンウィーク最終日の5月6日午前7時ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、マイクロバスが道路わきのガードレールに衝突し、後続の車2台を巻き込んだ事故が発生した。

「マイクロバスには新潟・北越高校の生徒20人と運転手が乗っており、このうち男子生徒1人が外に投げ出され死亡。また、後続の車に乗っていた人もあわせ、26人が重軽傷を負って病院に搬送されたとみられます。

後続の車には子供4人を含む6人が乗っていました。マイクロバスを運転していたのは、新潟県胎内（たいない）市の68歳男性会社員だといいます」（社会部記者）

この日は、同校ソフトテニス部の部員20人を乗せ、午前5時30分ごろ高校を出発、福島県内に移動中だった。北越高校の教頭は、本誌の取材に困惑した様子でこう答える。

「マイクロバスには本校の生徒20人が乗っていました。マイクロバスがチャーターしたものかどうか、運転手の詳細についても現在お話しできる状況にありません。

情報が錯綜していて、事故が起こった現地に学校の関係者を向かわせており、連絡を待っているところです。今日会見をおこなうかどうかについても、まったくわかりません」

一方、事故について捜査を進めている福島県警高速道路交通警察隊郡山分駐隊は、事故の状況についてこう答えた。

「亡くなられた高校生の方は、バスの車内から放り出されたようです。具体的な死因については、現在、捜査しています。重傷者は2人ですが、意識はあります。ケガをされた24人の方については、重傷ではありませんでした。

運転手の方については、現在病院に入院されたので、いまのところまだ話を聞いていません。ただ、現在までの聞き込みによると、車が蛇行していたとか、フラフラしていたとかいった話は出てきておりません。事故の原因については現在捜査中です」

高校生が部活の移動中に事故に巻き込まれたケースはこれまでにもあった。

「2009年には、大分・柳ケ浦高校の野球部員47人が乗車した大型バスが横転し、生徒1人が死亡、37人が重軽傷を負いました。また、2023年には、鹿児島県立国分高校サッカー部の生徒ら31人が乗ったバスが横転し、生徒1人が大ケガを負った事故もありました」（前出・社会部記者）

またしても高校生が亡くなったのは、あまりに痛ましい。