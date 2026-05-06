「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−３千葉」（６日、味の素スタジアム）

ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が０−１の後半２５分から左サイドバックで途中出場。負傷交代した３月１４日の水戸戦以来、５３日ぶりにピッチに立ち復活をアピールした。長友は「まず負けたんで非常に悔しい。ただこれだけ早くしっかりと復帰できたというのは非常によかった」と話した。

０−１と１点を追う後半２５分から出場。チームに勢いをつけるためにピッチに入ったが、同２８分に「難しい対応だった」と、相手シュートがクロスバーに当たったこぼれ球に反応するも、マークに付いていた千葉の姫野にわずかに上回れて押し込まれた。

それでもその後は積極的な攻撃参加でチャンスを演出。何度も好クロスを上げたほか、対人のフィジカルで勝利して抜け出す場面もあった。「この強度でやったのが２カ月ぶりだったが、思ったよりも普通に入れた。これからまだ上がるなという感触を持っている」と手応えを示した。

日本代表として前人未踏の５大会連続Ｗ杯出場を目指す長友。開幕から好調をキープしていたが、３月１４日の試合中に負傷し右ハムストリング肉離れで離脱。そこから「歩き方も変えていった」と、リハビリを重ね急ピッチで復帰した。

運命のメンバー発表は５月１５日。Ｗ杯へアピールの機会は残りは１試合だ。「やるべきことをここまでやってきた。ケガがありましたけども、その間もしっかりと自分自身で考えながらトレーニングもできたので、あとは発表を待つだけ。そこは落ち着いて待ちたい」と熱い男は冷静に見据えた。