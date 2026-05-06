「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）

広島が今季ＤｅＮＡ戦初勝利。昨年から続いていた同戦の連敗を「９」で止めた。立役者は先発の栗林良吏投手だった。 直球を軸に、カットボールやフォーク、カーブを織り交ぜ手玉にとった。七回１死二塁では山本、京田を打ち取り、無失点で終えた。

７回８２球を投げ、３安打６奪三振無失点で３勝目。先発に転向した今季は３７回１／３を投げて４点しか奪われておらず、防御率０・９６だ。 抜群の安定感を見せており、注目を集めてもおかしくない成績を残しているが、防御率はリーグ２位。同１位は、この日３試合連続完封を記録した阪神の高橋遥人の０・２１だ。

栗林は試合後に「全然気にしてないです。１０点台でも２０点台でも１０勝できれば別に。どちらかというと、チームが勝てればと思うので」とサラリ。ただ、新井監督は「先発は初めてだけど大したものだと思います」と賛辞を送った。

２人のハイレベルな争いに、ネットでは「高橋遥人の影に隠れてるけど栗林もやばい成績残してるわ」、「高橋遥人と栗林良吏のアツい沢村賞争い」、「栗林も素晴らしいが阪神高橋遥人は更にその上を行く無双状態 すごいな」、「今年のセ最多勝は高橋遥人と栗林の争いやろな。てか、沢村賞争いんも同じやろな。２人とも打てる気がしないわ…」などとコメントがあった。