生前の姿を実兄が突如公開…f(x)ソルリさん、“親友”ク・ハラさんらしき姿も

ガールズグループf(x)出身のソルリさんがこの世を去ってから7年が過ぎた中、明るい笑顔が収められた映像が公開され、胸を締めつけている。

故ソルリの実兄は4日、自身のSNSに「おバカみたいな笑い。何を言っているのか全然聞き取れない」と短い映像を公開した。

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映像には、誕生日パーティーを楽しむ故ソルリの姿が収められている。「HAPPY BIRTHDAY」という風船の飾りが目を引く中、故ソルリは髪をツインテールに編んでいる。ピンクとホワイトの柄のワンピースを着た故ソルリは、カメラを見つめながら明るいエネルギーを見せた。

(写真提供=OSEN)

特にドアを開けて入ってくる場面では、故ク・ハラとみられる姿も捉えられ、視線を集めた。生前、親しい間柄として知られていた2人の明るい姿が一つの場面に収められると、ファンたちは「会いたいし恋しい」「お姉さん、永遠に愛してる」などの反応を見せた。

故ソルリは2019年10月14日、京畿道城南市の自宅で亡くなった状態で発見された。

（記事提供＝OSEN）

◇ソルリさん プロフィール

1994年3月29日生まれ。本名チェ・ジンリ。2005年に韓国SBSの時代劇『薯童謡』で子役として芸能界にデビュー。2009年にはガールズグループ「f(x)」のメンバーとして、歌手デビューした。2015年にグループを脱退し、その後は女優やタレントとして活動。2019年10月14日、突然この世を去った。享年25歳。