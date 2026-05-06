モデルで実業家のMALIA.（43）が6日、自身のインスタグラムを更新し、長男のサッカーの応援に行ったことを報告し、2ショットを公開した。5日に移住先のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイへの出発が延期になったことを明かしていた。

「延長 日本滞在」と書き始め、「予期せぬ形で時間ができて、お家でゆっくりする…なんて選択肢は、もちろん我が家には存在せず笑。急遽、長男の試合を観に」とサッカーJ2横浜FCに所属するDF新保海鈴の応援に行ったことを報告。「母、わたし、娘。親娘3世代で、我が家のスーパースター応援隊」と3世代で応援したことを振り返った。

「小学生の頃からPKになると「はいっ」って1番に手を挙げて蹴ってた海鈴選手」と振り返り、「そのメンタルは今も健在で、今日も1番最初に蹴っておりました。勇気ある行動って、観てる人に勇気を与えるなと改めてかっこ良い姿が誇らしく思えました」と長男のプレーを称えた。スタジアムでの様子や長男との2ショットも披露した。

先月末の投稿でドバイ出発日が決まったことを報告していたが、5日の投稿で「Dubaiに帰れなくなりました」と延期を発表。2022年から三男とドバイに移住しているが、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃による中東情勢の混乱を受け、現在は日本に一時帰国していた。

MALIA.は01年にサッカー元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に長男を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日にはJリーガーMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表した。23年12月に初孫、昨年9月に2人目の孫が誕生している。