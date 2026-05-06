「正直あまり生活に余裕はない」「まとめ買いすると物価高を実感」年収200万円・30歳女性の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞くと、「使う前に貯金することで強制的に貯金をしている。いつもより食品を多めに買うなどすると物価高を実感。正直あまり生活に余裕はないため、もう少し暮らしやすい世の中になればいいなと思う」といいます。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：建設会社の事務
・年収：200万円
・貯蓄額：400万円
・家賃（住宅ローン）：3万5000円
・間取り：1LDK
・食費：2万円
・交際費：1万円
・電気代：8000円
・ガス代：3000円
・水道代：3000円
・通信費：1万円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは「まとめ買いをしても買い過ぎて、賞味期限などが切れてしまっては本末転倒。だから、必要な分だけこまめに買ったほうが自分にとっては好都合だ」と教えてくれました。
今後については、「人に迷惑をかけない程度に生きていきたい。だから、葬儀代や医療費などに計画的に使えるよう貯金をしていきたい」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
「正直あまり生活に余裕はない」今回は、福島県に住む30歳女性世帯の生活実態です。
必要な分だけこまめに買う【福島県在住30歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：建設会社の事務
・年収：200万円
・貯蓄額：400万円
・家賃（住宅ローン）：3万5000円
・間取り：1LDK
・食費：2万円
・交際費：1万円
・電気代：8000円
・ガス代：3000円
・水道代：3000円
・通信費：1万円
・車の維持費：5000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは「まとめ買いをしても買い過ぎて、賞味期限などが切れてしまっては本末転倒。だから、必要な分だけこまめに買ったほうが自分にとっては好都合だ」と教えてくれました。
今後については、「人に迷惑をかけない程度に生きていきたい。だから、葬儀代や医療費などに計画的に使えるよう貯金をしていきたい」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)