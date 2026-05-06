「ファンは激怒した」一体何が？ エムバペ放出を求める署名がなんと400万人を突破！マドリディスタの不満が爆発「過激な手段に出た」
スペインの名門レアル・マドリーは、残り４試合となったラ・リーガで宿敵バルセロナに、11ポイント差をつけられている。次節の直接対決で引き分け以下なら優勝を逃し、２シーズン連続の無冠が確定する。
ここにきて、批判の声が高まっているのが、エースのフランス代表FWキリアン・エムバペだ。２年目の今季は、ラ・リーガで得点ランキング１位の24ゴールを挙げているにもかかわらず、一部のマドリーファンが退団を求めているという。
『Sports Illustrated』は５月５日、「レアル・マドリーのファンがキリアン・エムバペを痛烈に批判する嘆願書を提出。署名が殺到」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「レアル・マドリーは、このフランス代表選手がチームに加入して以来、主要なタイトルを獲得していない。エムバペは世界中の多くのマドリーファンからの支持を完全に失い、クラブ退団を求めるオンライン署名活動には数百万もの署名が集まっている」
「エムバペにとって夢のようになるはずだったスペインの首都への移籍は、全くそうではなかった。白いユニホームを着て記録的なデビューシーズンを送り、２年目のシーズンでも（今のところ）41ゴールを挙げているにもかかわらず、このフランス人選手は、ピッチ内外での最近の振る舞いについて、チームメイト、監督、そしてレアル・マドリードのファンから多くの批判にさらされている」
同メディアは「実際、クラブのサポーターたちは『エムバペ退団』と題した嘆願書という形で、不満を表明するために過激な手段に出た。この記事執筆時点で、410万人以上がこの運動に署名している。嘆願書のキャッチフレーズは、『マドリディスタの皆さん、声を上げてください。変化が必要だと考えるなら、黙っていてはいけません。この嘆願書に署名し、クラブの未来にとって何が最善かを考え、声を上げてください』だ」と続けた。
そして、「マドリーのファンがエムバペの退団を望む理由」をこう綴っている。
「数か月前であれば、マドリーがエムバペを手放すべきだと主張する人々は、戦術的な理由を挙げていただろう。彼が最前線に立つと、チームの攻撃は単調になる。ヴィニシウス・ジュニオールとの連係がうまくいっていない。プレスも守備への貢献も少ない」
「いずれも正当な理由であり、マドリーがエムバペ不在のスタメンでシーズン最高のサッカーを展開したことで、事実としてほぼ証明された。３月の国際試合期間を前に、彼らは５連勝を飾り、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント１回戦でマンチェスター・シティに２試合とも勝利したほか、重要なマドリード・ダービーでも勝利を収めた。エムバペがラインナップに復帰した後、15回の欧州制覇を誇る彼らは、あらゆる大会を通して６試合のうち１試合しか勝利できなかった」
さらに、記事は「しかし、最近このフランス人選手に向けられた批判は、世界最大のクラブのロッカールームを分裂させている危機における彼の役割に大きく集中している。最近の報道によると、エムバペは練習場でコーチングスタッフの一員と口論になり、チームからますます孤立し、『過度にエゴな性格』の持ち主と見なされるようになった」と指摘している。
「27歳の彼は、ハムストリングの怪我のリハビリをマドリードで行う代わりに、エル・クラシコの１週間前にイタリアへ休暇に出かけたことで、そのイメージをさらに強めてしまった。ヴィニシウスやジュード・ベリンガムといった選手たちが日曜日のエスパニョール戦で全力を尽くしている中、スター選手が休暇を満喫している姿に、ファンは激怒した」
そして、「言うまでもなく、エムバペは多くのマドリディスタのリスペクトを失っており、ピッチ上での貢献も彼の違反行為を帳消しにするほどのものではなかった。結局のところ、彼がベルナベウに加入して以来、レアル・マドリーは主要タイトルを獲得していないのだ」と締め括っている。
エムバペが退団したパリ・サンジェルマが、昨シーズンに悲願のチャンピオンズリーグ制覇を達成したのは、偶然ではないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界衝撃！「何があったんだ」「お願いだからAIだと言ってくれ」
ここにきて、批判の声が高まっているのが、エースのフランス代表FWキリアン・エムバペだ。２年目の今季は、ラ・リーガで得点ランキング１位の24ゴールを挙げているにもかかわらず、一部のマドリーファンが退団を求めているという。
「レアル・マドリーは、このフランス代表選手がチームに加入して以来、主要なタイトルを獲得していない。エムバペは世界中の多くのマドリーファンからの支持を完全に失い、クラブ退団を求めるオンライン署名活動には数百万もの署名が集まっている」
「エムバペにとって夢のようになるはずだったスペインの首都への移籍は、全くそうではなかった。白いユニホームを着て記録的なデビューシーズンを送り、２年目のシーズンでも（今のところ）41ゴールを挙げているにもかかわらず、このフランス人選手は、ピッチ内外での最近の振る舞いについて、チームメイト、監督、そしてレアル・マドリードのファンから多くの批判にさらされている」
同メディアは「実際、クラブのサポーターたちは『エムバペ退団』と題した嘆願書という形で、不満を表明するために過激な手段に出た。この記事執筆時点で、410万人以上がこの運動に署名している。嘆願書のキャッチフレーズは、『マドリディスタの皆さん、声を上げてください。変化が必要だと考えるなら、黙っていてはいけません。この嘆願書に署名し、クラブの未来にとって何が最善かを考え、声を上げてください』だ」と続けた。
そして、「マドリーのファンがエムバペの退団を望む理由」をこう綴っている。
「数か月前であれば、マドリーがエムバペを手放すべきだと主張する人々は、戦術的な理由を挙げていただろう。彼が最前線に立つと、チームの攻撃は単調になる。ヴィニシウス・ジュニオールとの連係がうまくいっていない。プレスも守備への貢献も少ない」
「いずれも正当な理由であり、マドリーがエムバペ不在のスタメンでシーズン最高のサッカーを展開したことで、事実としてほぼ証明された。３月の国際試合期間を前に、彼らは５連勝を飾り、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント１回戦でマンチェスター・シティに２試合とも勝利したほか、重要なマドリード・ダービーでも勝利を収めた。エムバペがラインナップに復帰した後、15回の欧州制覇を誇る彼らは、あらゆる大会を通して６試合のうち１試合しか勝利できなかった」
さらに、記事は「しかし、最近このフランス人選手に向けられた批判は、世界最大のクラブのロッカールームを分裂させている危機における彼の役割に大きく集中している。最近の報道によると、エムバペは練習場でコーチングスタッフの一員と口論になり、チームからますます孤立し、『過度にエゴな性格』の持ち主と見なされるようになった」と指摘している。
「27歳の彼は、ハムストリングの怪我のリハビリをマドリードで行う代わりに、エル・クラシコの１週間前にイタリアへ休暇に出かけたことで、そのイメージをさらに強めてしまった。ヴィニシウスやジュード・ベリンガムといった選手たちが日曜日のエスパニョール戦で全力を尽くしている中、スター選手が休暇を満喫している姿に、ファンは激怒した」
そして、「言うまでもなく、エムバペは多くのマドリディスタのリスペクトを失っており、ピッチ上での貢献も彼の違反行為を帳消しにするほどのものではなかった。結局のところ、彼がベルナベウに加入して以来、レアル・マドリーは主要タイトルを獲得していないのだ」と締め括っている。
エムバペが退団したパリ・サンジェルマが、昨シーズンに悲願のチャンピオンズリーグ制覇を達成したのは、偶然ではないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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