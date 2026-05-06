お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田57CRAZYさんが、相方で娘の池田レイラさんの「すごい変化」を自身のXに投稿しました。



【写真を見る】【 完熟フレッシュ 】池田57CRAZYさん 相方で娘の「すごい変化」を投稿 「デビュー当時（12歳）と去年（20歳）ですよ〜」 フォロワー感心「優勝確定」





池田57CRAZYさんは、あるアカウントの「すごい変化をした画像」に応答する形で2枚の写真を投稿しました。1枚目に、まだ子どもの頃で髪型は丸くおかっぱにして「NIRVANA」のTシャツを着た、相方で娘のレイラさんの姿を投稿。









次いで、同じ「NIRVANA」のプリントが入ったTシャツを着てバスタブの中に立つ、成長したレイラさんの姿を投稿しました。

あるフォロワーからの「どんな加工アプリ使ったのか気になる」という返信に、池田57CRAZYさんは「普通にデビュー当時(12歳)と去年(20歳)ですよ〜」「加工じゃなく、成長です」と応えています。さらに池田57CRAZYさんは「2枚目は販売中の写真集の中からの1枚」「写真集の方宜しくお願い致します〜」と娘のレイラさんの写真集を抜け目なく宣伝しました。





そして自身の「すごい変化」も合わせて投稿しています。









この投稿にフォロワーから「優勝確定すぎる」「池田さんの親バカ（愛情）が最高に素敵で胸熱」「シャツ同じじゃんw でもめっちゃ変わってる！笑」「小さい時から見てました！立派なお姉さんになったなぁ〜！」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】