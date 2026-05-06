◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）

中日の高橋宏斗投手が、８回７安打２失点。セ・リーグ記録にあと１個と迫る１５奪三振の快投も、今季４敗目を喫した。「しっかり投げきったけど、高寺選手のホットゾーンに投げてしまった」と悔いた。

５回まで２安打無失点、８奪三振と好投。だが、両チーム無得点の６回だった。先頭の高橋に左前打を許すと、無死一塁。続く高寺に高めの１５２キロ直球を、右翼ポール際へ運ばれた。試合を動かす先制２ランを被弾し、これが決勝点となった。「あの２点を取られた段階で勝負は決まっていた。（１５奪三振は）まっすぐが指にかかっていたのがよかったけれど、（負けているので）全くうれしくない」と笑顔はなかった。

阪神・高橋に完封負けした４月１２日の阪神戦（バンテリンＤ）以来、今季２度目の“高橋対決”。３月２９日には、打線が完封された広島・栗林とも投げ合った。好投手には、好投手がぶつけられるだけに、「何のために、高橋遥人さんや、栗林さん（との投げ合い）に当てられているのかを理解して、（チームを）勝たせるために投げないといけない」とエースとしての責任を痛感した。