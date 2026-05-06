ゴールデンウイークは、石川県内各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。期間中、それぞれの観光地のにぎわいはどうだったのか取材しました。



晴れ間が広がり、絶好の行楽日和となった6日の石川県内。



中田 智輝 記者：

「兼六園のことじ燈籠前です。ここで写真撮影しようと観光客らの長い列ができています」



新緑の兼六園では、写真撮影や散策を楽しむ多くの観光客の姿が見られました。

東京からの観光客：

「天気がきれいなのと子どもも楽しめるので、いい場所だなって思いました。(Q. 兼六園きれいだった？) うえーん」



宮城からの観光客：

「もともと和が好きで、初めてこういう所に来て日本を感じられて楽しかったです。(Q. 連休最終日の気持ちは？) あしたから仕事頑張ります！」



兼六園によると、ことしのゴールデンウィークに訪れた観光客は、4日時点で例年並みの9万1000人となりました。



そして昼ごろの市民の台所・近江町市場はこの混雑ぶり。

家族連れらが土産を買ったり、飲食スペースで旬の味覚を味わうなどして楽しんでいました。



千葉からの観光客：

「カキ食べてホタテ食べて、ここで買って食べまくっています」



長野からの観光客：

「Q. いつ帰りますか？) きょう帰ります。(Q. 連休最終日？) そうです。(Q. 仕事頑張れますか？) 頑張れないです。もっと遊びたい」



鮮魚店の関係者によると、連休最終日の6日はこれでも人が減ったといいます。



大口水産・荒木 優 専務：

「きょう帰られるという方と、きょう日帰りでちょっと行ってこようかという近場の人が中心なのかなと思うので、ちょっと少なめかな」

連休後半の石川県内は晴天に恵まれ、屋外施設を中心に多くの観光客が詰めかけました。



いしかわ動物園で、ことし入園者の視線をひときわ集めていたのが国の天然記念物「トキ」です。



今月31日の放鳥に合わせた特別展も開かれていて、トキが例年にも増して集客効果を発揮したようです。

いしかわ動物園飼育展示課・佐藤 美樹 さん：

「おかげ様で沢山の方にご来園いただいています。来園されるお客様からもトキというワードを聞くことが増えました」



にぎわいは、北陸最大級の水族館、七尾市の「のとじま水族館」でも…



県内外から多くの家族連れらが詰めかけ、目玉イベントのペンギンのお散歩やイルカショーを堪能していました。

ことしは、老朽化した水槽の一部を新調し、展示する魚を増やすなどの取り組みも実施。



震災から完全復活して迎えた去年の連休並みの入館者数を維持できる見通しです。



のとじま水族館・野田 忠行 館長：

「天気もよかったので去年並みには来ております。客層はやっぱり北陸3県、富山、石川が多い感じですね」



長い休みも終わり、思い出を胸に石川を後にする人たち。7日からはもとの日常が始まります。

