◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月６日、美浦トレセン

ニュージーランドＴで３着に食い込み、権利を獲得したジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）が、２度目のＧ１へ向けて上昇カーブを描いている。

パワフルな脚取りでＷコースのど真ん中を一直線に駆け抜けた。前半は１４秒台後半のゆったりとしたラップ。ピッチが上がった直線入り口でグイッと首が前に沈み込むと、体をいっぱいに使った走りにシフト。６ハロン８３秒４はそこまで目立つ時計ではなかったが、しまい１ハロンは楽々と１１秒０をマークした。「普段は辛口の助手が（前回より）数段いいと言っていた」と斎藤誠調教師。厩舎全体が状態の良さに手応えをつかんでいる。

前走は先行粘り込みから一転して、先団の後ろに控える形。最後まで脚を伸ばすメリハリの利いた走りで活路を開いた。「ためたら脚を使うことが分かったし、中間もそこを心がけてやってきた。一番大きい舞台と状態のいいところがうまく合わさったので、人気はないけど楽しみ」と不敵な笑みを浮かべる指揮官。週末を心待ちにしている様子だった。