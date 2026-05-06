４人組ロックバンド「ａ ｆｌｏｏｄ ｏｆ ｃｉｒｃｌｅ（ア フラッド オブ サークル）」が６日、東京・日本武道館で初の武道館公演「ａ ｆｌｏｏｄ ｏｆ ｃｉｒｃｌｅ ２０周年記念公演 ＬＩＶＥ ＡＴ 日本武道館」を開催した。

ボーカルの佐々木亮介は、本番開演１５分前に会場の花道から登場し、そのままリハーサルを行って本編へと突入という異例のライブのスタート。記念すべき一曲目は「伝説の夜を君と」で幕を開け、人気漫画「ふつうの軽音部」に登場し話題となった「理由なき反抗（Ｔｈｅ Ｒｅｂｅｌ Ａｇｅ）」、最新曲「夜空に架かる虹」など全３０曲を全身全霊で鳴らし切り、武道館を揺るがした歴史的な一夜を堂々と締めくくった。

また、今年の８月発売予定の、結成２０周年を記念したベストアルバム「革命未遂の蝶が見る夢」のリリース。８月２６日に千葉からスタートする全３４公演に及ぶ全国ツアー開催といった新たな情報も発表。会場のファンから歓声が起こった。ボーカルの佐々木はいつものライブ通り、ＭＣなしでライブを完走したが、時折のＭＣでは「会いたかった、ほんと会いたかったぜベイビー」と語った。