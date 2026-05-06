元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。東京・銀座で偶然見かけた超大物に日本語で話しかけた過去を明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは『写真撮っておけばなぁ』と後悔していることがありますか？」について聞かれると「多分１０年くらい前なんですけど、たまたま銀座でアメリカの元大統領のケネディさんの娘さん。日本にいる時期があったと思うんですけど、プライベートでバッタリ会って、２、３、会話をしたことがあるんですよ」とジョン・Ｆ・ケネディ元米大統領の娘で駐日大使も務めたキャロライン・ケネディ氏を東京・銀座で偶然見かけて会話したことを明かした中丸。

共演の小原ブラスに「英語で声かけたの？」と聞かれると「日本語で行きました」と即答。「隣に通訳の方がいらっしゃって。不審者と思われるんで、ＳＰの方が２、３人ブワッと来て『誰ですか？』みたいな。でも、たまたま通訳の方が気づいてくれて『この人、ああいうこと（アイドル活動）してるのよ』みたいな。そうしたらケネディさんが『あらぁ、そう』みたいな。『休みで今日、銀座で買い物してる』みたいな（会話をした）」と続けた。

小原に「よく話しかけたね」と感心されると「絶対、本人だと思ったんですよね、なんとなく。でも、写真は撮ってなくて、もし撮らせてもらえてたら思い出の１枚になったことは間違いない」と中丸。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーに「結構、有名人を見かけたら声をかけるんですか？」と聞かれると「積極的に行くと思いますね」と即答。「人生のモットーで行動力がすべてみたいなのがあって。このチャンスを逃したらみたいな。この方とは（この機会を逃したら）話せないみたいなのがあったら、まず行きます」と言い切っていた。