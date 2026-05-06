ドル売り優勢、アクシオスが米・イラン合意近しと報じる＝ロンドン為替



アクシオスが「米国、イランと戦争終結に向けた覚書で合意近い見通し」と報じている。これを受けて、原油安、債券高、ドル安の反応が広がっている。



NY原油先物は安値を94.60ドルに更新。米10年債利回りは一時4.34％割れまで低下。欧州株や米株先物・時間外取引は上げ幅を拡大。そして、為替市場ではユーロドルが1.1771レベル、ポンドドルが1.3634レベルなどに高値を更新している。ドル円は156円付近で上値重く推移。



USD/JPY 156.05 EUR/USD 1.1762 GBP/USD 1.3620

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