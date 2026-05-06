アジア株 軒並み上昇、上海株は続伸 アジア株 軒並み上昇、上海株は続伸

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東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 26213.78（+315.17 +1.22%）

中国上海総合指数 4160.18（+48.02 +1.17%）

台湾加権指数 41138.85（+369.56 +0.91%）

韓国総合株価指数 7384.56（+447.57 +6.45%）

豪ＡＳＸ２００指数 8793.60（+113.15 +1.30%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77128.75（+110.96 +0.14%）



６日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の上昇やＮＹ原油の下落が好感された。米国株価指数先物の時間外取引での上昇、ＮＹ原油の時間外取引での下落なども支援材料となった。上海株は続伸。ハイテク株や素材株などの上げが目立った。豪州株は反発。素材株、金融株などの上げが目立った。



上海総合指数は続伸。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、半導体メーカーの兆易創新科技、コンピューター機器メーカーの中科曙光レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、ガラス繊維の製造と販売の中国巨石、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が買われた。



香港ハンセン指数は反発。ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、不動産会社の中国海外発展（チャイナ・オ－バ－シ－ズランド＆インベストメント）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、探鉱会社のライナス・レア・アース、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、建設・採掘機器販売のＳＧＨ、石油関連エンジニアリング会社のウォーリーが買われた。

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