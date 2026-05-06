ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７５ｂｐ 縮小、中東和平期待で
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７５ｂｐ 縮小、中東和平期待で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.992
フランス 3.617（+63）
イタリア 3.743（+75）
スペイン 3.419（+43）
オランダ 3.11（+12）
ギリシャ 3.696（+70）
ポルトガル 3.357（+37）
ベルギー 3.541（+55）
オーストリア 3.249（+26）
アイルランド 3.203（+21）
フィンランド 3.263（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.992
フランス 3.617（+63）
イタリア 3.743（+75）
スペイン 3.419（+43）
オランダ 3.11（+12）
ギリシャ 3.696（+70）
ポルトガル 3.357（+37）
ベルギー 3.541（+55）
オーストリア 3.249（+26）
アイルランド 3.203（+21）
フィンランド 3.263（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）