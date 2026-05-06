ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７５ｂｐ　縮小、中東和平期待で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.992
フランス　　　3.617（+63）
イタリア　　　3.743（+75）
スペイン　　　3.419（+43）
オランダ　　　3.11（+12）
ギリシャ　　　3.696（+70）
ポルトガル　　　3.357（+37）
ベルギー　　　3.541（+55）
オーストリア　3.249（+26）
アイルランド　3.203（+21）
フィンランド　3.263（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）