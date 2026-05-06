テレビ東京の嶺百花アナウンサーが、5月5日までに自身のInstagramを更新。「ひとりカラオケ」するシュールな写真を公開し、ファンが歓喜に湧いている。

《とつぜんですが、最近、ひとりカラオケ、いわゆる“ヒトカラ”にはまっていまして、この日はお仕事帰りに行ってきました。下手の横好きですが、気持ちがスッキリしてすきです》

と投稿。カラオケルームのテーブルに飲み物だけが置かれ、椅子に座ってマイクを握る写真を公開。上半身が右下の端っこに写ったシュールな構図となっている。

嶺アナは、2024年10月、テレビ東京に中途採用で入社した変わり種だ。芸能記者が言う。

「嶺アナは、体育会ゴルフ部に所属していた青山学院大学在学中にミス日本 “水の天使” に輝き、『THE TIME,』（TBS系）でお天気キャスターとして活躍したのですが、大学卒業後は大手証券会社に就職し、キャスター業を引退しました。

当時の人気はすさまじく、『FLASH』が2022年に掲載した『お天気キャスター総選挙』で、みごと1位を獲得。このランキングは大手広告代理店が2022年春におこなった視聴者3000人アンケートを集計したもので、お天気キャスター就任からわずか数カ月の快挙に、業界でも驚きの声があがりました」

嶺アナは現在、火曜日の『Newsモーニングサテライト』、木曜日の『WBS トレたまneo』、土曜日は『モーサテサタデー』と『RACING LABO SUPER GT＋KYOJO』、日曜日は競輪リポーターを担当している。

「嶺アナは『テレ東プラス』で4月11日、『休日に必ずする、3つのこと』と題した日記を公開しています。『3つのこと』の内訳は、ひとりカラオケとお散歩と、汗を流したあとの深夜のカップラーメンです。

ひとりカラオケについては、《人目を気にせず思い切り歌っていると、声と一緒に疲れがすーっと抜けていくような感覚があって、それがたまらなく好きなんです。週1ペースで通っていたら、受付のおかあさんとすっかり顔なじみになりまして、最近では、「また来たの〜！」と、ひとりの私にはちょっともったいないくらいのシアタールームに通してもらえるようになりました（笑）》などと記しています」（同前）

今回のInstagramの投稿に、コメント欄では《何を歌うんですか？》《十八番は何？ 動画配信して》などとリクエストが殺到している。

「テレ東のアナウンサーでは、2023年に退社し、フリーとして大活躍している森香澄さんが、在職時にYouTubeなどで歌唱姿を披露し、絶賛されていました。2023年1月、『FLASH』が森さんがひとりでカラオケ店に入っていく姿を報じていますが、今回の嶺アナのひとりカラオケとかぶるところもあり、歌声には期待が持てそうですね」（同前）

テレ東の先輩・森のあとを継ぎ、嶺アナが熱唱する姿を見られる日が来るだろうか。