アメリカのトランプ大統領は4日に始めたばかりのホルムズ海峡での船舶通過の支援について、「短期間停止する」と表明しました。

トランプ大統領は5日、SNSでペルシャ湾にとどまる船舶を誘導し、ホルムズ海峡の通過を支援する「プロジェクト・フリーダム」について、「短期間停止する」と表明しました。

理由について、「イランの代表者たちとの間で完全かつ最終的な合意に向けた進展がみられている」としたうえで、「合意が最終的にまとめられ署名されるか見極めるためだ」と説明しています。

一方、アメリカ軍によるイランに対する海上封鎖は続けるということです。

トランプ政権は4日に「プロジェクト・フリーダム」を開始し、第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡を通過したと発表していました。

トランプ大統領

「（Q.イラン側が何をしたら停戦違反になりますか？）そのうちわかる。私が明らかにする。イランは何をすべきか分かっているし、何をすべきでないかも分かっている」

投稿に先立ち、トランプ氏はイランがアメリカ軍の艦船などに攻撃を行ったことが停戦違反にあたるかどうか、明言を避けました。

そのうえで、「イランは合意を望んでいる」と述べ、交渉の進展に期待を示していました。