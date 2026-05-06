◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)

大谷翔平選手が試合後に投手専念での気持ちの切り替えについてコメントしました。

この日先発した大谷投手は今季3度目の投手専念でマウンドに登板。すると、2回と3回に2本被弾しながらも7回2失点にまとめる好投で、今季2敗目となりましたが、クオリティースタート率100％をキープしました。

ここまでピッチャー専念を伝えられるのが登板の前日や2日前になっており、気持ちの切り替え方について聞かれると「打てなくてもこうやって週に1、2回、ピッチングの日というのは必ず来るので。気晴らしではないですけど、やることが別のことがたまに来るというのは、そこでまた取り返せる機会が来るわけなので」と自身のマインドを説明。続けて、「あまり切り替えるということもないですけど、シーズン序盤も言ったとおり、いい結果だったからと言って過度に喜ぶこともないですし、ヒットが出ていないからといって、多分みなさんが思っている以上に悲観しているということもないので、長いシーズン1試合1試合切り替えながら、生活の一部が野球にあると思ってやりたいなと思っています」と意気込みました。

また、3月＆4月で5登板で2勝1敗、防御率0.60をマークするなど、自身初の投手部門での月間MVPに輝いたことについては「代理人に言われて気づいたというか、『ありがとう』という感じだったんですけど、まだシーズンも最初の方なので、さっきも言ったとおりあまり喜びすぎることもなく行きたいなと思っています」と気を引き締めました。