ゴールデンウィーク最終日となった6日の石川県内。金沢駅では、連休を石川県内で過ごした観光客や別れを惜しむ帰省客らで朝から混雑しました。



連休最終日を迎えた金沢駅。



大きな荷物を抱えた観光客や帰省客で朝から混み合っていました。



「勉強頑張って」

地元・石川に帰省していた家族を見送る姿も見られました。



千葉から帰省の孫：

「ずっと家ではしゃいでたり、公園連れてってもらったり、いろいろ本も買ってもらったり、いろいろ楽しいことしました」

見送りに来た祖母：

「寂しくなりますね。夏休みに来てくれる予定なので、それまでまた楽しみに待ってます」





金沢で連休を満喫した観光客は…長野からの観光客：「兼六園とか金沢城公園とかを回りました。あしたから仕事です。憂鬱なんですけど頑張ります」あすから学校が始まるこちらの児童は…

東京からの観光客：

弟:「もう少しゴールデンウイー ク、長かったほうがいいです」

兄:「つらいですけど、ちょっと(学校が)楽しみです」



愛知からの観光客：

子:「 ちょっと(学校に)行けるかどうか、心配な部分もあります」

父:「行ってください」母:「頑張ってください」

Q. 頑張れそう？

子:「…頑張ります」



JR西日本金沢支社によりますと、金沢発の「かがやき」は18本中16本が満席、「はくたか」は15本全てが満席となりました。

