◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節 福島１―１（ＰＫ４−３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ３福島のＦＷ三浦知良（５９）はＪ２藤枝戦で４試合ぶりに先発出場した。前半２２分で交代したが、地元・静岡でＪ最年長出場記録を５９歳２か月１０日に更新。試合は１ー１からのＰＫ戦を４−３で制した。

カズは前線から積極的にプレスをかけ、ボールに触れるたびに会場からは歓声が上がった。押し込まれた時や相手ＣＫの時には前線から戻り、守備にも加わった。前半２２分にＭＦ岡田優希（２９）と交代。背番号１１のレジェンドから後を託された岡田は、１点を追う前半アディショナルタイム２分にＰＫを決めて同点に追いついた。

ベンチに下がった後も熱戦を見続けたカズは、ＰＫ戦に入るとベンチ前で立って見守った。藤枝４人目が枠を外し、５人目のキックをＧＫ吉丸絢梓が止めて勝利が決まると、手を叩いて喜び、笑顔でスタッフと抱き合った。

試合後にカズは「周りのプレーヤーといい関わりを持ってボールを呼び込もうとプレーした。後半はいい内容だった。最終的にチームが勝利したので良かった」とコメントした。