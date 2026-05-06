ＪＲＡは６日、美浦トレセンで中高生が対象の「トレセンインターン！馬の仕事をのぞいてみよう！」を実施した。

競馬の仕事に興味を持つ２０人は朝の５時３０分に集合し、調教から見学。その後は尾形和幸、加藤士津八、鈴木慎太郎、竹内正洋厩舎に赴いて“ホースマン”たちの仕事に触れた。

インターンの最後には調整ルームでジョッキーの指導を受けながら、木馬の騎乗を体験。将来は馬の仕事に携わりたいと話す鈴木里志華（りしか）さんは「小学生の時から馬に興味がありました。今回のインターンでくまなく案内していただいて、本当に学びになりました」と充実した表情を浮かべた。

木馬の騎乗体験で参加者を指導した小林美駒騎手は、「すごく好奇心旺盛な子が多くて、積極的に聞いてくれたのがうれしかった」と頬を緩ませた。自身は小学５年生から乗馬を始め、ジョッキーを志したのが中学２年生。その時と同世代の参加者もおり、「まだまだ可能性ある子たちばかりだと思うので、もっともっと馬のことを知ってもらえたらうれしい」とエールを送った。